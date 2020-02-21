Изучение искусственного интеллекта включат в школьную программу

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект дорожной карты развития ИИ в России.

В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование.

В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.

С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.

Мероприятия будут проводиться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту, в банке работает специальная лаборатория.

Ранее сообщалось, что в Москве проработают вопрос создания специального правового режима в сфере искусственного интеллекта.