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Общество

03:37

Столичных школьников научат программировать квадрокоптеры

город общество образование наука

Фото: портал мэра и правительства Москвы

22 февраля в рамках проекта "Субботы московского школьника" в ряде столичных вузов пройдут занятия, а также в учреждениях дополнительного образования.

Так, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова пройдет лекция, на которой расскажут об истории люминесценции. В Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма расскажут о русских исследованиях Австралии, передает портал мэра и правительства Москвы.

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) школьники смогут узнать, как не стать жертвой мошенников, расплачиваясь банковскими картами. Научиться составлять фоторобот человека, который находится в розыске можно будет в Московском финансово-юридическом университете.

Узнать больше о глубоких нейронных сетях и работе искусственного интеллекта можно будет в Институте проблем управления имени В. А. Трапезникова Российской академии наук. В Московском государственном техническом университете гражданской авиации пройдет мастер-класс по программированию квадрокоптера.

Образовательный проект в сфере информационных технологий "Москваполис" ранее запустили в столице. Участниками программы могут стать школьники и студенты.

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