Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:00

Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ

город досуг образование культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Доме культуры на ВДНХ открывается лаборатория молодого художника. Раз в неделю по выходным участники кружка смогут совершенствовать художественные навыки в разных техниках.

Каждый месяц занятия будут посвящены одной теме. 2 февраля стартует цикл о Древней Греции, передает портал мэра и правительства Москвы. Курс пройдет под руководством выпускников Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Сначала участники создадут черно-белые графические рисунки с помощью линеров и маркеров, а затем традиционный цветной орнамент. Также можно будет нарисовать пастелью натюрморт по мотивам мифов и отработать навыки вазописи.

Еще одно занятие посвятят архитектуре и театру. Участники создадут маски в технике бумажной пластики. После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка учеников. Все занятия бесплатные.

Ранее стало известно, что посетителей выставки Сальвадора Дали, которая открылась 28 января в "Манеже", научат рисовать в манере художника. Также для гостей проводят конкурс костюмов в стиле живописца.

Посетителей выставки Дали научат рисовать в манере художника

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика