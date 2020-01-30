Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Доме культуры на ВДНХ открывается лаборатория молодого художника. Раз в неделю по выходным участники кружка смогут совершенствовать художественные навыки в разных техниках.

Каждый месяц занятия будут посвящены одной теме. 2 февраля стартует цикл о Древней Греции, передает портал мэра и правительства Москвы. Курс пройдет под руководством выпускников Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова.

Сначала участники создадут черно-белые графические рисунки с помощью линеров и маркеров, а затем традиционный цветной орнамент. Также можно будет нарисовать пастелью натюрморт по мотивам мифов и отработать навыки вазописи.

Еще одно занятие посвятят архитектуре и театру. Участники создадут маски в технике бумажной пластики. После нескольких курсов в Доме культуры на ВДНХ состоится выставка учеников. Все занятия бесплатные.

Ранее стало известно, что посетителей выставки Сальвадора Дали, которая открылась 28 января в "Манеже", научат рисовать в манере художника. Также для гостей проводят конкурс костюмов в стиле живописца.