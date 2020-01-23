Юбилейные выставки ВДНХ посетили 140 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Юбилейные экспозиции ВДНХ, приуроченные к 80-летию выставки, посетило около 140 тысяч человек. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.
"Больше 100 различных событий прошло на ВДНХ в честь 80-летия: фестивали, концерты, экскурсии, образовательные программы. Также к юбилею комплекса были приурочены сразу три выставки. Их в общей сложности посетили 140 тысяч человек", – сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, на экспозиции об истории ВДНХ, расположившейся в павильоне "Рабочий и колхозница", гостям предлагали познакомиться с архивными снимками из фондов библиотеки выставки, архива ТАСС и "Мультимедиа-арт-музея".
На экспозиции "Посмотрим выставку! Или культурный код ВДНХ" были представлены картины, инсталляции и предметы, связанные с выставкой достижений народного хозяйства.
Кроме того, посетителям предлагалось изучить работы фотографа Игоря Мухина, а также фрагменты кинокартин, снятых на ВДНХ. В их числе – "Свинарка и пастух", "Подкидыш", "Светлый путь".
Помимо этого гости праздничных мероприятий посмотрели свыше 90 изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных в период с конца XVIII века до 1970-х годов: полотна Василия Поленова, Ильи Репина, Василия Верещагина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского и других творцов.
Ранее сообщалось о том, что вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца года. Гостям предлагается посетить центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, интерактивный музейный комплекс "Буран" и центр "Космонавтика и авиация" со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.
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