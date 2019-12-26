Музейно-выставочный комплекс истории госслужбы открыли на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все желающие могут посетить открывшийся на ВДНХ Музей истории государственной службы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Дворец госуслуг, расположенный в павильоне № 71 на ВДНХ, отметил первую годовщину со дня открытия. В честь этого в центре открыли Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи и гости города смогут увидеть голографическую инсталляцию и VR-игры, макеты исторических интерьеров. Также в музее можно посмотреть настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты, телеграф и копии старинных документов. Посетители музея смогут примерить костюм чиновника Петровской эпохи, сделать именные сувенирные документы, попробовать себя в роли счетовода, телеграфиста и секретаря-референта, попасть в прошлое и будущее.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что на сегодняшний день центры госуслуг перестали быть просто местом, куда москвичи приносят документы.

"В 20 центрах по всему городу действуют выставки "Москва – с заботой об истории". Они созданы на основе документов времен Великой Отечественной войны, переданных самими жителями и дополнены материалами и фактами об истории Москвы разных периодов. Центры "Мои документы" развиваются, и теперь во Дворце госуслуг на ВДНХ, который год назад торжественно открыл мэр Москвы, появился современный интерактивный музей", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Заммэра подчеркнула, что этот музей станет не только культурной, но и образовательной площадкой.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Всего с начала запуска городской акции специалисты приняли более шести тысяч материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

