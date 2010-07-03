Старинные фотографии Москвы появились в библиотеке "МЭШ"

Фото: Главное архивное управление города Москвы/Новодевичий монастырь. Конец XIX – начало ХХ в.

Два новых цифровых фотоальбома появились в библиотеке "Московской электронной школы". Они посвящены облику Москвы на рубеже XIX–XX веков и сегодня. Снимки предоставило Главное архивное управление столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Редкие снимки 1888 года собраны в электронном издании "Москва вчера. 100 фоторакурсов". На архивных фото запечатлены левый берег Москвы-реки ниже Бородинского моста, улицы Кузнецкий Мост и Большая Алексеевская, а также 1-я Тверская-Ямская в районе Триумфальной площади. Снимки Петра Павлова, сделанные на рубеже веков, показывают, как тогда выглядели Спасская башня Кремля, храм Христа Спасителя и Симонов монастырь.

Фотографии XX столетия представляют высотное здание МГУ, Центральный стадион имени Ленина в Лужниках, двухъярусный Лужнецкий метромост, Новодевичий монастырь и кремлевские соборы. По ним можно проследить, как деревянная Москва постепенно превращалась в столицу советского государства.

Второе цифровое издание – "Москва сегодня. 100 фоторакурсов" – это ежедневная хроника современного мегаполиса с небоскребами, транспортными развязками и яркими фестивалями. На снимках запечатлены, к примеру, молодожены на прогулке в парке музея-усадьбы "Кусково", болельщики на Никольской улице в дни ЧМ-2018 или посетители катка на Красной площади.

В конце июля в офисах "Мои документы" запустили выставочный проект "Город великих людей". В 20 центрах госуслуг посетители смогут увидеть документы, письма, телеграммы и фотографии времен Великой Отечественной войны. Горожане передали их в Главное архивное управление в рамках акции "Москва – с заботой об истории".