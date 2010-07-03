В Главархиве Москвы дали советы по хранению старых фотографий

Специалисты Главархива Москвы рассказали, как сохранить старые фотографии. Они посоветовали держать снимки в месте с невысокой влажностью и стабильной температурой.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Главархива, "фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно". По словам экспертов, важно выбрать для хранения место, где "влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры". Учитывая это, подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи не подходят для хранения фото, подчеркнули сотрудники архивного управления. "Неуютно фотографии чувствуют себя также и на свету – они тускнеют и выцветают", – добавили в пресс-службе.

Сотрудники Главархива посоветовали хранить старые снимки в фотоальбомах из высококачественной пластмассы и желательно со вставными прозрачными страницами. "Это же удобно и для просмотра изображений, так как нежелательно брать фотографии руками за лицевую часть", – пояснили эксперты. Чтобы сохранить семейную историю, фото рекомендовали не подвергать механическому воздействию и беречь от внешних атмосферных явлений.