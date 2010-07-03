Лаборатория Magnum Live Lab стартует в столице 2 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 стартует 2 июля. Фотографы из Европы и США создадут экспозицию о Москве.

В течение двух недель участники проекта будут фотографировать различные районы столицы, обсуждать и анализировать получившиеся снимки. В проекте примут участие Марк Пауэр (Великобритания), Георгий Пинхасов (Франция) и Алекс Уэбб (США). Все они – представители легендарного агентства Magnum. Лаборатория проводится совместно с комитетом по туризму Москвы.

Magnum Live Lab/19 уже работала в Париже, Лондоне и Шэньчжэне. В этих городах были задействованы восемь фотографов, выставочные пространства посетили сотни тысяч человек.

Итоговую экспозицию можно будет увидеть в Музее архитектуры с 16 июля по 1 сентября.

Первая фотолаборатория Magnum Live Lab/19 была открыта минувшей зимой в парке "Зарядье". Участники проекта – фотографы Томас Дворжак, Алекс Майоли и Нюша Таваколян.

