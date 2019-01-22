Экспериментальная лаборатория Magnum Photos в "Зарядье": 5 причин увидеть своими глазами

С 28 января по 9 февраля в Москве в режиме реального времени будут работать три всемирно известных фотографа легендарного агентства Magnum. Рассказываем, что такое Magnum Live Lab/19 и почему за этим проектом стоит пристально следить.

Томас Дворжак. Фото: Сара Шац/Magnum Photos

Совместная работа знаменитых фотографов

Томас Дворжак – один из самых титулованных военных фоторепортеров. Хотя бы по разу он получал награды всех мировых престижных фотопремий, среди которых конкурс World Press Photo и Pictures of the Year. Дворжак освещал войну на Кавказе, одним из первых с началом военных действий перебрался в Чечню, работал в Югославии, Ираке, Иране и Косово. Нюша Таваколян – иранский фотограф и героическая девушка, которая отказывается от денежных премий за свои работы, при этом она чуть ли не единственная, кому удается схватить в своем объективе настоящих иранцев, а не злобных бородачей, какими их видит западный мир. Алекс Майли – американец, который ухитряется передавать ужас войны через движения, его фотографии будто живые и говорят миру: остановите войну. Все трое – члены агентства Magnum. Именно они приехали фотографировать Москву-2019.

Крупный международный проект

Magnum Live Lab/19 уже работал в Париже, Лондоне и Шэньчжэне. В этих городах были задействованы восемь лучших фотографов, выставочные пространства посетили сотни тысяч человек. Тем более становится любопытно, какой в объективах магнумцев окажется современная Москва. Что будет на финальных кадрах – не знают пока даже сами фотографы. Идея такая: "ловить" портреты жителей мегаполиса и контрасты между современной архитектурой и историческим обликом города.

Нюша Таваколян. Фото: Франк ван Беек/Magnum Photos

Фоторепортаж в режиме реального времени

Весь творческий процесс будет происходить в режиме реального времени. В футуристическом павильоне "Купол" развернется настоящая фотолаборатория: посетитель сможет увидеть, как редактируют фотографии, где их печатают и как с нуля создают экспозицию.

Magnum Photos – легенда в центре Москвы

Это не рядовое фотоагентство, его цель – распространение в печати уникальных, "живых" репортажных снимков. Magnum Photos придерживается свода принципов, составленных еще его идейным вдохновителем Анри Картье-Брессоном: не допускать постановочной съемки, ретуши и кадрирования. Работа в агентстве считается пиком карьеры репортажных фотографов. Наверное, именно поэтому сегодня сюда входит всего 106 фотографов со всего мира. Зато это лучшие из лучших.

Алекс Майоли. Фото: Алекс Майоли/Magnum Photos

Мастер-класс от Дворжака, Майли и Таваколян

Едва ли не интереснее самой фотолаборатории – урок, который проведут три фоторепортера и куратор проекта Нина Гомиашвили. Дата и место пока держатся в секрете, но тем, кто живет и дышит фотографией, стоит держать руку на пульсе. После закрытия лаборатории начнет работать экспозиция: она откроется 11 февраля.

Но и это еще не все: вся работа Magnum Live Lab/19 будет задокументирована, а после ее окончания смонтируют и выпустят фильм о Москве в объективах Magnum.