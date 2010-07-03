Редкие материалы из Архивного фонда столицы появились в библиотеке "МЭШ"

Дети будущего. Автор С. Струнников. Ленинград. Зима 1942/1943 года Фото: Главное архивное управление города Москвы

В библиотеке "Московской электронной школы" ("МЭШ") стали доступны материалы из Архивного фонда столицы. Всего в систему загрузили более ста документов и фотографий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Часть из них посвящена Сталинградской битве. Пользователи могут увидеть газеты, журналы, брошюры и листовки военного времени, фотографии военных, отличившихся при выполнении боевых заданий.

Другая часть рассказывает об освобождении блокадного Ленинграда. Военные корреспонденты снимали разрушенные дома, горожан, проходящих военную подготовку на площади у Исаакиевского собора, военный патруль, охраняющий Кировский мост.

В дальнейшем в библиотеку "МЭШ" добавят материалы об охране окружающей среды в столице на протяжении XX столетия, о создании ВДНХ, истории гимна Советского Союза, о Юрии Левитане и многом другом.

Проект "Московская электронная школа" включает единый электронный дневник и библиотеку электронных учебных материалов. В последней собран интерактивный контент для учителей и школьников.

Сейчас в "МЭШ" представлены более 34 тысяч электронных сценариев уроков, а также свыше 45 тысяч интерактивных образовательных приложений, более тысячи учебных пособий и учебников. Учителя могут использовать материалы при создании учебных пособий.

Ранее сообщалось, что на платформе "МЭШ" могут начать публиковать интервью выдающихся людей. С таким предложением выступила зампред комиссии Мосгордумы по образованию, директор столичного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.