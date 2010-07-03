Интервью с выдающимися людьми могут разместить на платформе МЭШ

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Публиковать интервью выдающихся людей на платформе "Московской электронной школы" предложила зампред комиссии Мосгордумы по образованию, директор столичного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская, передает Агентство "Москва".

Предполагается, что так школьники смогут изучить опыт героев. По словам Ярославской, не все ветераны Великой Отечественной войны и люди, совершившие трудовые подвиги, готовы сами прийти в класс и побеседовать с учениками. А чтобы рассказы выдающихся деятелей все же дошли до детей, у них можно брать интервью. Уже записанные видео можно будет показывать на уроках.

Авторы инициативы обсудили идею с представителями общественных организаций. "Они могут этот контент создавать сами – у них для этого есть историческая хроника, информация о героях, так пусть они нам дадут эту информацию, а уже направить ее в правильное методическое русло, расставить акценты – забота профессионалов", – пояснила депутат.

Ярославская напомнила, что в столичных школах регулярно проводятся занятия с участием выдающихся людей. К тому же в классах проходят уроки толерантности, на которые приглашают инвалидов-колясочников. Все это говорит о готовности московских школ к сотрудничеству.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные власти создадут условия для профессионального роста учителей в рамках МЭШ. Кроме того, он подчеркнул, что правительству Москвы необходимо "поспевать за растущим городом", строя новые школы и детские сады.

Городской медийный образовательный проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. МЭШ включает в себя сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. В общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

