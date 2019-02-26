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13:40

Собянин пообещал создавать условия для профессионального роста учителей в рамках МЭШ

мэр Москвы Сергей Собянин образование технологии

13:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти создадут условия для профессионального роста учителей в рамках проекта "Московская электронная школа". Об этом заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, приоритетным направлением развития МЭШ станет "предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года – IT-классах". "Будем создавать условия для профессионального роста учителей", – пообещал Собянин. Он также подчеркнул, что властям необходимо "поспевать за растущим городом", строя новые школы и детские сады.

Мэр отметил, что в прошлом году результаты ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, что качество знаний московских школьников заметно выросло. "Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей", – напомнил Собянин. Эти успехи он объяснил позитивным влиянием реформ в образовании.

МЭШ – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.

Успех МЭШ Собянин связал с тем, что в рамках проекта учителям дали возможность самостоятельно формировать его контент. Это делает образовательную платформу живой и интересной для школьников, считает мэр.

В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. С этим достижением их поздравил Сергей Собянин.

мэр Москвы Сергей Собянин образование технологии

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