Собянин поздравил проекты "Московское долголетие", МЭШ и "Мосволонтер" с победой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" (МЭШ) с победой на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

Ранее эти проекты были признаны лучшими на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

"Три московских проекта победили во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив, который проводит Агентство стратегических инициатив. Это проект для старшего поколения "Московское долголетие", ресурсный центр поддержки добровольцев "Мосволонтер" и единая образовательная платформа "Московская электронная школа". Поздравляю!", – пишет мэр в своем микроблоге в Twitter.

Ранее мэр Москвы заявил, что успех МЭШ связан с передачей педагогам права самостоятельно формировать контент проекта.

"Мосволонтер" объединил более 55 тысяч человек. В 2018 году при участи добровольцев в Москве состоялось 130 крупных мероприятий, главным из которых стал летний чемпионат мира по футболу. В организации и проведении мундиаля помогли 8800 волонтеров.

"Московское долголетие" стартовал 1 марта 2018 года. В рамках проекта в городе открылось 8000 кружков, секций и курсов для людей старше 55 лет.