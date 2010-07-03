Напечатанные в годы ВОВ на оберточной бумаге документы обнаружили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Главного архивного управления столицы обнаружили документы, напечатанные на упаковочной бумаге в годы Великой Отечественной войны. Находку сделали во время работы с фондом бывшего Хрустального завода имени М. И. Калинина. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, во время войны такую бумагу использовали из-за дефицита обычной.

"В связи с нехваткой писчей бумаги в годы ВОВ распоряжения и приказы руководства хрустального завода имени М. И. Калинина печатали на красочной упаковочной бумаге", – говорится в сообщении.

Завод имени Калинина выпускал в 1940-х годах парфюмерно-косметическую продукцию и посуду для нее. Производство продолжалось и в годы войны.

"А из-за необходимости строгой экономии бумаги часть документов печатали прямо на обертках", – отмечается в материале.

Из найденных распоряжений можно узнать о работе пожарно-сторожевой охраны и занятиях с пожарно-добровольческой группой, назначении дежурств и направлении сотрудников завода на трудовой фронт.

Благодаря документам стало известно, что на предприятии трудились подростки 14–16 лет, а многие сотрудники, в том числе женщины, уходили служить в армию.

Ранее сообщалось, что москвичи передали в Главархив через центры "Мои документы" более 5,4 тысячи материалов и личных вещей участников Великой Отечественной войны. Среди них дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта. Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы".

Акция стартовала 9 апреля. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, будут использовать в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива.

Документы могут принять в любом центре "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

