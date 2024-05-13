Пьяные мужчины избили супругов в Люберцах за замечание

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Двое пьяных мужчин избили супругов в Люберцах за сделанное замечание. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел 11 мая во дворе жилого дома. По данным следствия, подозреваемые находились в нетрезвом виде в общественном месте. Пара якобы сделала мужчинам замечание из-за их вызывающего поведения, после чего те избили супругов, нанеся им множественные повреждения головы и тела.

Следователи завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас вместе с криминалистами они допрашивают участников конфликта. Также сотрудники СК запланировали провести судмедэкспертизы.

Пострадавший Сергей рассказал, что происшествие случилось, когда он с супругой подъехал к дому и начал парковать автомобиль. Жена направилась к подъезду и в этот момент ее якобы ударили подозреваемые. Затем, как утверждает мужчина, женщина упала, а двое граждан стали пинать ее ногами.

"Я бросил машину и побежал на нападавших. Одному сразу врезал. Второй напал сзади. Я его через себя перебросил. Машина подъехала, люди выскочили. Этим все и закончилось. Но жену я защитил", – добавил супруг.

Во время потасовки, по некоторым данным, мужчина сломал ногу. При этом он уточнил, что сам не знал нападавших до инцидента, однако его супруга и другие очевидцы уверяли, что те приставали к его сыну. По словам Сергея, конфликт завязался после того, как женщина спросила у подозреваемых, что они хотели от ребенка.

"Они пьяные, неадекватные, стали толкать, ударили в лицо, потом начался этот кипиш", – подчеркнул мужчина.

Пара уже написала заявление в полицию. На данный момент, как сообщает телеканал "360", они находятся в больнице: Сергею сделали операцию на ноге, а у супруги диагностировали сильное сотрясение.

"Тяжело ей ходить, все болит", – заключил муж пострадавшей.

Ранее сообщалось, что женщины напали на пассажирку автобуса в Москве. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Нападавшие якобы вызывающе себя вели и агрессивно реагировали на замечания пассажиров. После одного из замечаний они, по некоторым данным, и напали на пострадавшую.

В СК РФ пообещали проверить эту информацию. Ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

