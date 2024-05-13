СК проверит сообщения о нападении женщин на пассажирку автобуса в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России проверит информацию о нападении женщин на пассажирку автобуса в Москве. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, в соцсетях появилась информация о вызывающем поведении женщин, которые агрессивно реагировали на замечания пассажиров. В результате одного из замечаний они якобы жестоко избили пассажирку.

Ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин, который поручил доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

Ранее мужчину, который оскорбил пожилых женщин на камеру, задержала полиция. Свои действия 37-летний москвич объяснил желанием привлечь аудиторию и набрать подписчиков в соцсетях. От полиции он планировал скрыться путем выезда из РФ.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об этом инциденте. По ее результатам он поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову предоставить доклад.

