Суд в Челябинске решил выдворить из РФ мужчину, оскорбившего девушку – бойца UFC

Фото: телеграм-канал "Полиция Южного Урала"

Суд постановил выдворить из России иностранца, который оскорбил двух девушек в Челябинске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Видео конфликта, который произошел 23 апреля, появилось в Сети. По данным СМИ, одной из пострадавших является чемпионка мира по самбо и боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева. Предположительно, она и другая девушка ехали на велосипеде, когда возле них остановился автомобиль. Водитель машины открыл окно и начал оскорблять спортсменку из-за ее внешнего вида.

Подозреваемого оперативно выявили и задержали. Оказалось, что он приехал в РФ в марте 2024 года с целью заработков.

В итоге Тракторозаводский районный суд Челябинска признал 24-летнего гражданина иностранного государства виновным и, помимо выдворения за пределы страны, назначил ему административный штраф.



Ранее стало известно, что учительница в одной из школ Братска Иркутской области по неизвестной причине оскорбила подростка. Конфликт был зафиксирован на камеру другими школьниками. После этого в образовательном учреждении начали служебное расследование.

