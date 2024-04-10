Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии за дебош в автобусе на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил 31-летнего Шугаиба Болатукаева к пяти годам тюремного заключения за дебош в автобусе на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В январе 2022 года ранее судимый мужчина, находясь в автобусе, потребовал водителя остановиться в неустановленном месте. После отказа он несколько раз ударил по двери кабины водителя и оскорбил его.

Пассажиры автобуса сделали Болатукаеву замечание, на что он, демонстрируя пренебрежительное отношение к ним, начал высказывать угрозы в применении насилия к группе лиц по национальному признаку.

С учетом Коптевской межрайонной прокуратуры суд признал мужчину виновным по пунктам "а", "б", "в" части 1 статьи 213 ("Хулиганство") и по пункту "а" части 2 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ.

Помимо наказания в виде тюремного заключения, cуд также назначил Болатукаеву штраф в размере 194 тысяч рублей.

Ранее полиция задержала мужчину, который разбил ногой стеклянную створку двери вагона поезда на станции метро "Киевская". Он сделал это после того, как не успел на поезд. Действия мужчины классифицировали по статье "Вандализм".

