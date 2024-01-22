Учительница оскорбила подростка в школе Иркутской области

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Учительница в одной из школ Братска Иркутской области по неизвестной причине оскорбила подростка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета по образованию администрации города Оксану Ефимову.

Конфликт между учительницей и учеником произошел в школе № 24 Братска. В разговоре женщина оскорбила подопечного и общалась в грубой форме, другие школьники зафиксировали этот инцидент на камеру.

Ефимова назвала поведение педагога неподобающим, отметив, что это вопиющий случай. В школе начали служебное расследование, в ходе которого выяснят обстоятельства инцидента и примут необходимые решения. Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль.

"Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога", – сказала Ефимова.

Ранее адвокат Игорь Ветров сообщил, что школьному буллингу можно противостоять на уровне закона. Признаками того, что ребенок подвергается травле, могут являться подавленное настроение после школы, нежелание посещать занятия, прогулы и отсутствие друзей среди одноклассников.

Он объяснил, что после сбора информации о буллинге нужно посетить директора школы и показать ему доказательства травли. После этого, продолжил эксперт, нужно потребовать вызова родителей обидчиков в учебное заведение. Если директор отказывается выполнить эту просьбу, то следует написать заявление в местную комиссию по делам несовершеннолетних, заключил Ветров.

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов