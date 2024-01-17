Путин поручил продумать, как защитить учителей от травли в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил до 1 июля продумать, как защитить репутацию учителей с учетом возможных нападок в социальных сетях. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента.

Подготовить предложения по защите репутации педагогов правительство РФ должно совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий", – говорится в тексте поручения.

На заседании СПЧ, прошедшем в декабре, одна из участниц встречи пожаловалась, что сейчас можно спокойно "вылить грязь на любого учителя в соцсети и в СМИ, выложить видео, переписку и дискредитировать действия педагога". Она обратила внимание, что в таких условиях педагоги чувствуют себя незащищенными.

Ранее сообщалось, что законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже весной этого года. На данный момент эксперты рассуждают о мерах ответственности для родителей, чьи дети занимаются травлей. Первое заседание рабочей группы по разработке этого законопроекта состоялось 16 января.

По предварительной статистике, под травлю подпадают 57% детей и 70% учителей и только 0,3% пострадавших обращаются в надлежащие органы. Зачастую родители попросту переводят ребенка в другую школу, однако так проблему не искоренить, считают авторы инициативы.

В Госдуму внесли законопроект о запрете травли педагогов