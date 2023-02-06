Психолог рассказала, как распознать в своем ребенке буллера

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Психолог Дарья Дроженко рассказала, как распознать в своем ребенке буллера, сообщает Pravda.Ru.

Дроженко сказала, что родителям необходимо обращать внимание на поведение своего ребенка. Дети-буллеры чаще всего закрыты, раздражительны, а также слишком болезненно воспринимают проигрыш, добавила спикер.

"Если ребенок вспыльчив, легко раздражается и долго находится в этом состоянии, проявляет неуважение к взрослым, часто вступает в споры, злопамятен, целенаправленно ломает игрушки или портит вещи <...> – это может быть тревожным сигналом о потенциальной агрессивности ребенка", – пояснила эксперт.

Она отметила, что у детей может проявляться агрессия с особой периодичностью – в 1 год, в 2–3 года, 6–7 лет и 12–14 лет. Психолог посоветовала не только самому следить за ребенком, но и попросить других людей понаблюдать за его поведением, чтобы точно понять, действительно ли что-то не то происходит с ним.

В обществе ребенок чаще проявляет агрессию, чем в домашних условиях. Дома он боится быть наказанным за свои действия, заявила психолог.

Из-за того что родители не видят поведение ребенка вне дома, они не знают, что с ним на самом деле происходит.

"Но агрессия в подростковом возрасте обычно идет из более ранних лет детства. Ему запрещали злиться и обижаться, взрослые ругали и наказывали за то, что делали сами", – подвела итог Дроженко.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы начали работу над проектом закона о борьбе с буллингом в школах. Планируется утвердить понятие травли, субъекта буллинга, а также основу для будущей программы по профилактике травли.

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