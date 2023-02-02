Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мальчик-инвалид из Санкт-Петербурга рассказал об отношении к своим обидчикам, сообщает телеканал "78".

Ранее в Сети появилось видео, на котором в одной из школ Санкт-Петербурга старшеклассники издеваются над мальчиком-инвалидом. Они говорили семикласснику: "Можно у вас ноги на секунду? Ноги у вас настоящие?"

Руководство школы отметило, что видео, скорее всего, постановочное, однако прокуратура обратила внимание на инцидент.

Телеканалу мальчик-инвалид рассказал, что не держит зла на старшеклассников, которые обидели его.

"Сама неприятность в том, что они с такими словами подошли, но мне их тоже жалко, что их сейчас все, можно сказать, чмырят", – сказал семиклассник.

После появления видео внимание на ситуацию обратили Следственный комитет и комитет по образованию Санкт-Петербурга. Руководству школы и администрации Петроградского района города уже указано на необходимость изменений подходов к воспитательной работе.

Мама мальчика отметила, что у ребенка хорошие отношения со сверстниками, однако периодически возникают проблемы. Так, женщина с мальчиком сталкивались с трудностями при поступлении в детсады и школы из-за инвалидности ребенка.

Кроме того, мать заявила, что в Санкт-Петербурге не так просто сделать протезы для мальчика, так как не все центры протезирования оказывают подобные услуги.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать одного из учеников третьего класса местной гимназии № 94 утверждает, что ее ребенок подвергался физическому насилию со стороны учителя. По словам женщины, в родительском чате она случайно узнала, что педагог обмотала скотчем ее сына на глазах у всех одноклассников.

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