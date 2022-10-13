Психолог рассказала, как бороться с буллингом в школе

В Госдуме разработали законопроект для борьбы с травлей в школах. В документе впервые дается определение этому понятию. Кроме того, предлагается ввести штрафы для образовательных учреждений за недоработки в профилактике соответствующей проблемы. Рассказываем подробности и разбираемся, помогут ли нововведения защитить учеников.



Профилактика травли

Законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах, в скором времени внесут в нижнюю палату парламента. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.





из пояснительной записки к проекту закона Законопроект предлагает ввести превентивные меры борьбы с травлей, эффективного реагирования на нее и профилактики в образовательных организациях, определяет последствия выявления случаев травли, направленные на улучшение психологической обстановки в образовательной организации и помощь сторонам травли.

Документ в том числе закрепляет само понятие травли, которое в действующем законодательстве отсутствует. "Понятие травли, предложенное в законопроекте, охватывает все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося", – уточняет Лантратова.

Среди прочего проявлением травли хотят признать бойкотирование жертвы, исключение ее из группы, будь то формальная или неформальная, использование в обращении к человеку обидных прозвищ, умышленное похищение или повреждение имущества, а также кибербуллинг, говорится в тексте законопроекта.

По замыслу его авторов, документ сформирует основу для дальнейшего принятия Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли.





Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению Мы предлагаем рамочный закон, которым вводим некую основу для образовательной системы, чтобы можно было создать целую программу по профилактике этих явлений.

Также депутаты предлагают обязать школы создавать специальные подразделения, занимающиеся профилактикой травли и рассмотрением случаев издевательств. Образовательные учреждения, которые не будут бороться с проблемой, станут штрафовать.

"За непринятие учебными заведениями нормативных актов по профилактике травли предлагаем наказывать штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. За непринятие мер по профилактике наказания предлагаем установить от 100 до 150 тысяч рублей", – пояснила Лантратова.

Законопроект также предусматривает ответственность и для школьников. Учеников-нарушителей депутаты предложили наказывать замечанием, выговором или отчислять их.



Школьный климат

Эксперт Института образования НИУ ВШЭ Мария Новикова в разговоре с Москвой 24 объяснила, в каком случае законопроект может оказать воздействие на ситуацию в школах.





Мария Новикова эксперт Института образования НИУ ВШЭ На мой взгляд, законопроект может быть действенной мерой при условии, что образовательные учреждения будут стимулироваться к принятию реальных, не формальных действий по улучшению школьного климата в целом. Буллинг, травля очень тесно с ним связаны.

"Одна из мер, которая могла бы побудить образовательные организации на эффективную профилактику и противодействие буллингу, – учет показателей школьного климата в рейтингах школ, как сейчас учитывают результаты ЕГЭ и олимпиад", – пояснила эксперт.

Школьный климат подразумевает, насколько детям комфортно учиться в том или ином учреждении, а сотрудникам – работать, уточнила Новикова. По ее словам, главное в профилактике буллинга – это установка в рамках всей образовательной организации таких отношений, в которых сила и власть не являются главным их регулятором.

"Тогда травля становится просто бессмысленной, ведь главная ее цель – получить авторитет в глазах окружающих за счет демонстрации собственной крутости путем унижения того, кому себя защитить сложно – принципиально делается недостижимой", – пояснила специалист.



Что делать родителям и детям сейчас?

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 дала несколько рекомендаций, как противостоять травле в школе.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Ребенку важно не проявлять эмоции, если над ним подшучивают и устраивают травлю. То есть не давать другим детям ярких эмоций. Возможно, им станет неинтересно дальше играть в эту игру и обижать его.

"Не впадать в агрессию, не начинать нервничать. Нужно стараться сохранять хладнокровие и спокойно ограничивать разговор. Говорить, что мне не интересна эта тема, я бы не хотел продолжать беседу. В зависимости от ситуации каждый подберет свои правильные слова", – пояснила психотерапевт.

Если самостоятельно справиться с ситуацией не получается, ученику следует обратиться за помощью к родителям. Взрослым в первую очередь важно внимательно выслушать ребенка и оказать ему поддержку.





Наталья Наумова детский психолог, семейный психотерапевт Ни в коем случае не допускается критика. Только поддержка, сочувствие, сопереживание. Родителям также важно сохранить спокойствие, не выйти на гнев.

По словам Наумовой, родителям стоит оповестить классного руководителя о том, что ребенка травят в школе и требуется помощь. Также имеет смысл написать письмо на имя директора образовательной организации.

"С ребенком хорошо было бы обратиться к детскому психологу. Иногда требуется обратиться к семейному психологу. Потому что часто бывает, что травят определенных детей, которые не умеют за себя постоять. Которые не умеют отстаивать свои границы по каким-либо причинам. Соответственно, специалист им поможет", – советует эксперт.

Если травля доходит до рукоприкладства, то побои нужно зафиксировать в травмпункте и сообщить в полицию – как правило, это помогает остановить агрессора, заключила психотерапевт.

