18:34Общество
Психолог рассказала, как уберечь ребенка от стресса и тревоги
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Стресс и тревожность, испытываемые ребенком, могут привести к его эмоциональной неустойчивости, быстрой утомляемости и нарушениям сна. В разговоре с "Комсомольской правдой" заведующая лабораторией специальной психологии и коррекционного обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Татьяна Свиридова рассказала, как уберечь ребенка от стресса.
По словам эксперта, причинами тревожности в раннем возрасте могут стать развивающиеся заболевания: сбои в эндокринной системе, нарушения в работе органов дыхания и системы кровообращения.
Кроме того, вызвать стресс и тревожность могут заниженная самооценка ребенка, а также повышенная чувствительность к мнению окружающих и оценкам. Подобные причины относятся к личностным, они зависят от характера ребенка, сообщила Свиридова.
Также на эмоциональное состояние ребенка могут повлиять ссоры между родителями, резкие изменения условий жизни и другие причины, добавила эксперт.
"При тревоге организм ребенка реагирует физиологически и реакциями: дыхание учащается, на время уменьшается чувствительность, сердце начинает быстро биться, в крови повышается уровень глюкозы, вырастает артериальное давление", – объяснила психолог.
Она добавила, что в таком случае организм готовится к активным действиям.
Помочь ребенку с повышенной тревожность можно, избегая повышенного тона при общении с ним, а также путем отказа от негативной информации.
Также специалист посоветовала не отступать от привычного образа жизни ребенка. Она подчеркнула важность наличия хобби и увлечений у подрастающего поколения.
По словам Свиридовой, плавание, долгие прогулки и занятия спортом также могут оказать положительное влияние на нервную систему ребенка. Особенно важно уделять ему внимание и проявлять любовь к нему, добавила эксперт.
Свиридова посоветовала родителям научить ребенка дыхательным практикам. Они помогут успокоиться в случае обострения тревожного состояния.
"Самое простое упражнение, которое необходимо практиковать и взрослым, если накрывает злость или страх: глубоко вдыхая, считайте до четырех, задержите дыхание (на раз-два), также глубоко выдохните, считая до четырех", – объяснила психолог.
При выполнении подобной практики необходимо дышать через нос. В случае сильного стресса допускается дыхание через рот, добавила специалист.
До этого психолог Марк Шишлев сообщил, что ментальное здоровье детей напрямую зависит от педагогов, взаимоотношений с одноклассниками и школьной успеваемости.
По его словам, друзья из школы играют большую роль в формировании личности. Эксперт посоветовал родителям чаще расспрашивать своих детей о взаимоотношениях в школе, так как, считает он, никто из них не застрахован от травли.
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