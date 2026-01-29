Бойцы СВО и члены их семей могут посетить бесплатные экскурсии по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники СВО и их родственники могут посетить до 28 февраля бесплатные экскурсии, которые организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Каждый день с 10:45 до 19:45 проходят пять часовых прогулок с аттестованными гидами. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут стартует в мобильном туристическом центре "Москва" на Манежной площади. После этого гости проходят через Александровский сад, Красную площадь, Васильевский спуск и улицу Варварку. Прогулка завершается в парке "Зарядье".

Во время экскурсии посетители смогут увидеть народный мемориал на Варварке и смену почетного караула. Записаться на такую прогулку можно на странице проекта "Зима в Москве", с помощью сервиса Russpass либо по QR-коду в любом туристическом центре "Москва".

К экскурсиям могут присоединиться участники СВО, их супруги, дети и родители. Каждому посетителю потребуется отдельная регистрация. Бойцам нужно будет продемонстрировать один из документов: справку о подтверждении факта участия в СВО, бумажное или электронное удостоверение ветерана боевых действий, военный билет с отпускным билетом или командировочным удостоверением. Их родственники должны будут взять с собой паспорт, а дети – свидетельство о рождении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации для улучшения качества жизни участников СВО. Большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям возможность вести активный образ жизни. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".