Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 07:36

Общество

Бойцы СВО и члены их семей могут посетить бесплатные экскурсии по Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники СВО и их родственники могут посетить до 28 февраля бесплатные экскурсии, которые организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Каждый день с 10:45 до 19:45 проходят пять часовых прогулок с аттестованными гидами. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Маршрут стартует в мобильном туристическом центре "Москва" на Манежной площади. После этого гости проходят через Александровский сад, Красную площадь, Васильевский спуск и улицу Варварку. Прогулка завершается в парке "Зарядье".

Во время экскурсии посетители смогут увидеть народный мемориал на Варварке и смену почетного караула. Записаться на такую прогулку можно на странице проекта "Зима в Москве", с помощью сервиса Russpass либо по QR-коду в любом туристическом центре "Москва".

К экскурсиям могут присоединиться участники СВО, их супруги, дети и родители. Каждому посетителю потребуется отдельная регистрация. Бойцам нужно будет продемонстрировать один из документов: справку о подтверждении факта участия в СВО, бумажное или электронное удостоверение ветерана боевых действий, военный билет с отпускным билетом или командировочным удостоверением. Их родственники должны будут взять с собой паспорт, а дети – свидетельство о рождении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации для улучшения качества жизни участников СВО. Большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям возможность вести активный образ жизни. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс".

Московские студенты встретились с участником СВО в рамках проекта "Диалоги с героями"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика