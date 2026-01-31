Форма поиска по сайту

31 января, 11:31

Общество

"Солнечное гало" может появиться в небе над столицей днем 31 января

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Оптическая иллюзия "солнечное гало" может появится в небе над столицей днем в субботу, 31 января. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Данное явление представляет собой окружность вокруг звезды, возникающую из-за преломления света на снежных кристаллах, пояснил синоптик. При этом он опроверг вероятность другой оптической аномалии – "три солнца".

"Может быть (появятся. – Прим. ред.) снежные столбы, но это скорее ночные и утренние эффекты. Не от солнца зависящие, а от источников света на поверхности Земли", – уточнил Шувалов в беседе с РИА Новости.

Метеоролог также подчеркнул, что гало можно будет наблюдать только в субботу, поскольку уже в воскресенье, 1 февраля, южный циклон принесет облачность, что значительно снизит вероятность появления солнечных оптических эффектов.

Утром 1-го числа жители Москвы также смогут увидеть "ложное Солнце" или "зимнюю радугу". Оптические явления можно будет наблюдать в утренние часы из-за того, что в предстоящие дни предполагается ясная солнечная погода. Кроме того, причиной таких аномалий могут стать и морозные туманы.

Оптические иллюзии можно будет увидеть в Подмосковье из-за морозов

