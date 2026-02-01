Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 10:00

Спорт

"Вашингтон" отыгрался с 0:3 и одержал победу над "Каролиной" в матче НХЛ

Фото: AP/Ник Васс

"Вашингтон Кэпиталз" отыгрался с 0:3 и одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме. "Вашингтон Кэпиталз" выиграл со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили канадские нападающие Хендрикс Лапьер и Дилан Строум, а также защитник команды Джейкоб Чикран. Вывел клуб вперед хоккеист Джастин Сурдиф.

В составе "Каролины" отличились канадский нападающий Марк Янковски, финский форвард Себастьян Ахо и американский защитник Шейн Гостисбер. Россиянин Андрей Свечников 1 раз отправил шайбу в створ ворот "Вашингтон Кэпиталз" и продемонстрировал силовой прием, а российский защитник команды Александр Никишин, помимо броска в створ, заблокировал проброс и реализовал 3 силовых приема.

В свою очередь, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграл в матче 18 минут и 25 секунд, нанеся 3 броска в створ ворот "Каролины". Очков россиянин в этой встрече не набрал. Нападающий Богдан Тринеев, которого вызвали в основной состав команды из фарм-клуба, в заявку на игру не попал.

Эта победа стала второй для "Вашингтон Кэпиталз", а "Каролина" потерпела второе поражение в последних 7 матчах чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб. Игра завершилась победой "Сиэтла" со счетом 5:1.

Всего за 54 игры текущего сезона Овечкин отправил в ворота соперников 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи. Теперь на его счету 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин остается лидером по этому показателю.

Александр Овечкин забросил 916-ю шайбу в НХЛ

Читайте также


спорт

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика