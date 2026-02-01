"Вашингтон" отыгрался с 0:3 и одержал победу над "Каролиной" в матче НХЛ

Фото: AP/Ник Васс

"Вашингтон Кэпиталз" отыгрался с 0:3 и одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме. "Вашингтон Кэпиталз" выиграл со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили канадские нападающие Хендрикс Лапьер и Дилан Строум, а также защитник команды Джейкоб Чикран. Вывел клуб вперед хоккеист Джастин Сурдиф.

В составе "Каролины" отличились канадский нападающий Марк Янковски, финский форвард Себастьян Ахо и американский защитник Шейн Гостисбер. Россиянин Андрей Свечников 1 раз отправил шайбу в створ ворот "Вашингтон Кэпиталз" и продемонстрировал силовой прием, а российский защитник команды Александр Никишин, помимо броска в створ, заблокировал проброс и реализовал 3 силовых приема.

В свою очередь, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сыграл в матче 18 минут и 25 секунд, нанеся 3 броска в створ ворот "Каролины". Очков россиянин в этой встрече не набрал. Нападающий Богдан Тринеев, которого вызвали в основной состав команды из фарм-клуба, в заявку на игру не попал.

Эта победа стала второй для "Вашингтон Кэпиталз", а "Каролина" потерпела второе поражение в последних 7 матчах чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", что позволило ему обновить личный рекорд по количеству забитых шайб. Игра завершилась победой "Сиэтла" со счетом 5:1.

Всего за 54 игры текущего сезона Овечкин отправил в ворота соперников 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи. Теперь на его счету 919 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин остается лидером по этому показателю.

