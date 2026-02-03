Эксперт Попович: курящие более 15 лет люди гарантированно заболеют онкологией

Фото: depositphotos/pxhidalgo

Курение на протяжении 15–20 лет практически гарантированно приводит к развитию какого-либо онкологического заболевания, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, передает ТАСС.

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака, она указала, что международные прогнозы свидетельствуют о том, что пристрастие к курению в активном возрасте в дальнейшем значительно повышает общие риски смертности в старших возрастных группах.

Как, в свою очередь, заявил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя Лапино, профессор РАН Али Мудунов, средний возраст онкологического заболевания в России составляет 65 лет.

Он уточнил, что этот возраст за последние годы увеличился не сильно – приблизительно на год. А такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки и рак гортани, практически в 90% случаев вызываются табакокурением.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что фразы о вредных привычках в изучаемых школьниками произведениях стоит дополнять пояснениями об их вреде. По его мнению, в произведениях, где упоминается, например, курение, нужно делать сноски о том, что оно вызывает серьезные проблемы со здоровьем.