03 февраля, 18:59

Политика

Имена российских миллиардеров оказались в документах Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma/Epstein Estate/House Oversight

В документах, рассекреченных в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, упоминаются крупнейшие предприниматели России. Соответствующие данные размещены на сайте Минюста США.

В частности, в документах есть списки участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе за 2011 и 2013 годы, а также Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) за 2015 год, в которых упоминаются фамилии Алекперов, Мордашов, Михельсон, Лисин, Тимченко и Усманов.

Также Эпштейн получал сведения об основателе Telegram Павле Дурове. Согласно письмам, он изучал информацию не только о российских бизнесменах, но и интересовался судебными делами и санкциями против РФ. Кроме того, на почту финансиста приходили различные аналитические материалы, описывающие актуальную информацию в российской экономике.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В конце января 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах, в частности, упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. При этом никакой прямой связи между Жириновским и Эпштейном не было: политик из РФ упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных российской политике.

