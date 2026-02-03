Имя Пугачевой найдено в файлах Эпштейна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Имя певицы Аллы Пугачевой найдено в документах, опубликованных в рамках расследования дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующие файлы размещены на сайте Минюста США.

В архиве содержится письмо, отправленное 13 января 2014 года инвестором и экс-советником по науке и технологиям бизнесмена Билла Гейтса Борисом Николичем. Сам документ представляет собой перепечатку статьи "Revealed: the world's most admired people" из The Times, где Пугачева названа как одна из самых уважаемых женщин России.

Текст письма был переслан Эпштейну без дополнительных комментариев со стороны Николича.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства. В конце января 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по данному делу.

В документах, в том числе, упоминался экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его имя содержалось в пяти документах, но никакой прямой связи между политиком и Эпштейном не было, так как Жириновский лишь упоминается в некоторых статьях изданий The Economist и Foreign Affairs, посвященных политике РФ, наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

