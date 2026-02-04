Пожар после схода цистерн с бензином в Тамбовской области локализован

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар, возникший после схода цистерн с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, локализован на 1 тысяче квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Специалисты работают в условиях высоких температур, охлаждая не горящие баки и задействуя воздушно-механическую пену. К тушению цистерн привлечено 68 человек и 25 единиц техники, включая пожарный поезд.

Сход вагонов грузового состава произошел 4 февраля в городе Мичуринске. В результате загорелись цистерны с топливом.

Угрозы жилым домам нет. При этом из-за инцидента движение транспорта ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й пятилетки. Кроме того, 8 пассажирских поездов задерживаются в пути.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.