Угрозы жилым домам нет после схода цистерн с бензином под Тамбовом

Фото: телеграм-канал Mash

Угрозы жилым домам нет после схода цистерн с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

"По моему поручению в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил мой заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС. На место также выехал министр транспорта Альберт Чурилов. Всю информацию с места происшествия в постоянном режиме получаю от главы Мичуринска Максима Харникова", – написал глава области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В Госавтоинспекции по региону уточнили, что из-за инцидента движение транспорта ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й пятилетки.

Цистерны с бензином сошли с рельсов 4 февраля. В результате началось возгорание, которое ликвидируют 47 пожарных и 20 единиц техники. На место ЧП также направили пожарные и восстановительные составы.

В связи с произошедшим 8 пассажирских поездов задерживаются в пути, решается вопрос об их пропуске по альтернативному маршруту. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь и содействие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.