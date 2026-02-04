Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 18:49

Происшествия

Угрозы жилым домам нет после схода цистерн с бензином под Тамбовом

Фото: телеграм-канал Mash

Угрозы жилым домам нет после схода цистерн с бензином на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

"По моему поручению в Мичуринске создан оперативный штаб, который возглавил мой заместитель Евгений Зименко, курирующий ГО и ЧС. На место также выехал министр транспорта Альберт Чурилов. Всю информацию с места происшествия в постоянном режиме получаю от главы Мичуринска Максима Харникова", – написал глава области, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

В Госавтоинспекции по региону уточнили, что из-за инцидента движение транспорта ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й пятилетки.

Цистерны с бензином сошли с рельсов 4 февраля. В результате началось возгорание, которое ликвидируют 47 пожарных и 20 единиц техники. На место ЧП также направили пожарные и восстановительные составы.

В связи с произошедшим 8 пассажирских поездов задерживаются в пути, решается вопрос об их пропуске по альтернативному маршруту. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь и содействие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика