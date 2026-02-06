Силы ПВО ликвидировали 20 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 20 украинских БПЛА на регионами России за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 6 февраля. За это это время 10 дронов было уничтожено над Белгородской областью, 5 – в небе над Брянской областью и 5 – над Курской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 38 украинских БПЛА над территорией России в ночь на 6 февраля.

При этом 26 дронов было уничтожено над Брянской областью, 10 сбили над Белгородской областью. Также по 1 беспилотнику перехватили над территорией Липецкой области и акваторией Черного моря.