13 человек пострадали в результате обрушения здания в Индии

Фото: depositphotos/dechevm

Два человека погибли, еще 13 пострадали из-за обрушения здания в западном индийском штате Раджастхан, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

Среди погибших числится инспектор полиции. Он пытался спасти людей в момент ЧП.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также, согласно данным журнала India Today, еще около 20 человек могут находиться под завалами.

Ранее два человека погибли в результате обрушения железнодорожного моста в Китае. Еще трое числятся пропавшими без вести. При этом отмечается, что мост находился в процессе строительства.