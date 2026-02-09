Форма поиска по сайту

09 февраля, 22:06

Политика

Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с участием его сына

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о ДТП с участием его сына и секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова. Об этом он заявил в ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым.

"С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит", – приводит слова Кадырова ТАСС.

По словам главы Чечни, он планирует усилить меры по противодействию преступлениям в интернете. Особо Кадыров отметил актуальность борьбы с фейками.

"Тема очень важна для всей страны, но недостоверная информация, касающаяся нашей республики, всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере", – заключил он.

В конце января в соцсетях появилась информация о ДТП, во время которого Адам Кадыров якобы пострадал. После этого Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с совещания, которое провел его сын.

Он отметил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств. На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих в Чечне выборов и обеспечение общественной безопасности на время их проведения.

