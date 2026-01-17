Рамзан Кадыров опубликовал кадры с совещания с участием Адама Кадырова

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале кадры с совещания, которое провел его сын, секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров.

Он отметил, что в совещании приняли участие руководители силовых ведомств. На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих в Чечне выборов и обеспечение общественной безопасности на время их проведения, а также профилактика борьбы с экстремизмом и работа чеченских подразделений в зоне СВО.

При этом ранее в соцсетях появилась информация о ДТП, во время которого Адам Кадыров якобы пострадал.

Кадыров-младший стал Секретарем совета безопасности республики в апреле прошлого года. Помимо этого, он является членом Арабского арбитражного суда. Он вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Сертификат был вручен ему во время турнира по ММА АСА 180 в Грозном. Молодой человек также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России.

