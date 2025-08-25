Адам Кадыров получил медаль "Защитника Чеченской Республики"

Фото: телеграм-канал "Российский Университет Спецназа им. В.В. Путина"

Секретарь Совета безопасности Чечни и сын главы региона Адама Кадыров получил медаль "Защитника Чеченской Республики", сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства республики Магомед Даудов.

"Поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР, куратора Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина – Адама Кадырова с награждением медалью "Защитнику ЧР", – отметил он.

По словам Даудова, 17-летний Кадыров обладает мужеством, принципиальностью и патриотичностью. Кроме того, он эффективно решает "самые сложные задачи", участвует в общественно-политической жизни и поддерживает участников СВО.

В апреле Кадыров-младший стал секретарем Совета безопасности республики. Он также является членом Арабского арбитражного суда.

Вместе с тем сын главы Чечни вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Сертификат был вручен ему во время турнира по ММА АСА 180 в Грозном. Молодой человек также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России.

