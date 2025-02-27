Сын Кадырова Адам стал членом Арабского арбитражного суда

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам стал членом Арабского арбитражного суда. Об этом глава республики написал в своем телеграм-канале.

Адам Кадыров в составе делегации региона посетил Египет. Визит проходил в рамках координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. Стороны обсудили возможности расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах.

"Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль "Почетный гость Ливии", – написал Рамзан Кадыров.

По его словам, этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия и признания вклада Адама в развитие международного сотрудничества.

Ранее Кадыров-младший вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ. Сертификат был вручен ему во время проведения турнира по ММА АСА 180 в Грозном. Сын главы Чечни вместе с сертификатом также получил медаль за популяризацию Книги рекордов России.

В августе прошлого года ему также вручили высшую награду Чечни – орден Кадырова. По словам министра республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, вручение награды является заслуженным признанием высоких нравственных качеств Адама и преданности делу.