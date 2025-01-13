Кадыров пообещал выплаты семьям, назвавшим детей именами национальных героев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал в своем телеграм-канале выплаты семьям, в которых дети родились 31 декабря и были названы в честь чеченских национальных героев.

По словам главы региона, в указанный день на свет появились 222 ребенка, из которых 180 – мальчики. Таким образом, родители 180 малышей получат по 500 тысяч рублей.

Кадыров поблагодарил семьи, которые назвали появившихся на свет детей в честь национальных героев Чечни. По его словам, наиболее популярными именами среди новорожденных стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур.

"Это очень важный шаг, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и закладывает важный пример для будущих поколений", – отметил он.

Акция была организована за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, уточнил глава Чечни.

Между тем Владимир Путин призвал обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в 2025 году.

Выполнить поручение до 1 июня должны будут правительство, Центробанк и исполнительные органы субъектов России. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава регулятора Эльвира Набиуллина и власти регионов.

