Песков заявил, что работа по улучшению демографии будет идти на постоянной основе

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Работа над улучшением демографической ситуации в стране с окончанием Года семьи не закончится. Она будет идти на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что 20 декабря Владимир Путин проведет Государственный совет по вопросам поддержки семей в России.

"Затем председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" и губернатор Новгородской области Андрей Никитин расскажет о кратких итогах Года семьи и об итогах работы его комиссии, а также озвучит дальнейшие предложения по укреплению положения семьи в нашей стране", – сказал политик.

Песков добавил, что министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков расскажет о решениях по улучшению положения семьи с детьми и о ближайших планах. На Госсовете также выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Между тем Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать свой рабочий день вопросами демографии. О такой задаче президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря. Как подчеркнул российский лидер, народонаселение – это то, что составляет страну.

Кроме того, российский лидер образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Совет возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.