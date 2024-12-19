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Владимир Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать свой рабочий день вопросами демографии. О такой задаче президент заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации. С этого (с вопросов демографии. – Прим. ред.) должен начинаться рабочий день и этим должен заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе для России", – сказал Путин.

По его словам, народонаселение – это то, что составляет страну.

Ранее Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Совет возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Он будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

Кроме того, указом глава РФ упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Помимо этого, Путин указывал, что уже в следующем году в России должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации.

