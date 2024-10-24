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24 октября, 21:21

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Демограф Ракша: нужно ввести безусловный маткапитал на второго и третьего детей

Демограф призвал ввести безусловный маткапитал на второго и третьего детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Демограф Алексей Ракша в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" призвал ввести безусловный маткапитал на второго и третьего детей. По его словам, на это понадобится около 1,2 триллиона рублей в год, что составляет 0,65% валового внутреннего продукта.

Эксперт объяснил, что такая мера необходима для повышения рождаемости, так как за последние годы процент появления на свет вторых детей в семьях сильно сократился.

"Это должно быть по 1,5–2 миллиона и на второго, и на третьего ребенка. Эти суммы соответствуют примерно одной дополнительной комнате в жилье. Если ввести данные выплаты, то рождаемость поднимется минимум на 12–15% и Россия войдет в лидеры среди стран Европы", – объяснил Ракша.

Около 1,7 триллиона рублей будет выделено на материнский капитал в государственном бюджете на ближайшие три года. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.

Россияне смогут получить неистраченный остаток маткапитала

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