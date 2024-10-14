Маткапитал на первого ребенка вырастет в России на 46 тыс рублей в 2025 году

Фото: 123RF/nuzza1

Материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году. В свою очередь, выплата за рождение второго увеличится на 61 тысячу, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан", – приводит РИА Новости его слова, прозвучавшие в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Вместе с тем, напомнил министр, с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции. Так, на данный момент в проекте федерального бюджета запланировано увеличение маткапитала на уровне 7,3%.

После этих изменений материнский капитал на первого ребенка будет 677 тысяч рублей, а на второго ребенка – 894 тысячи рублей. Эта сумма будет доступна в том случае, если семья не получала поддержку при рождении первенца, уточнил Котяков.

При этом около 1,7 триллиона рублей будет выделено на материнский капитал в государственном бюджете на ближайшие три года. В том числе предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет не более 10 тысяч рублей.