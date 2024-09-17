Депутат Бессараб рассказала, как оформить единовременную выплату остатка маткапитала

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Оформить единовременную выплату из маткапитала в размере до 10 тысяч рублей можно через "Госуслуги" или обратившись в МФЦ. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату неистраченного остатка материнского капитала. Для получения услуги необходимо, чтобы оставшаяся сумма не превышала 10 тысяч рублей, а также были завершены все остальные запланированные выплаты (например, на ребенка до трех лет).

"По оценке Соцфонда, сегодня в России насчитывается порядка 730 тысяч семей, которые уже использовали средства материнского семейного капитала, но имеют остатки на счетах. В сумме они составляют порядка полутора миллиардов рублей. По поручению президента РФ семьям была предоставлена возможность использовать их", – пояснила Бессараб.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Российские семьи могут получить до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала – социальный фонд разослал соответствующее оповещение в личные кабинеты на "Госуслугах". Оформить получение можно через портал или обратившись в МФЦ.

Депутат подчеркнула, что полученные средства можно будет использовать на любые, в том числе бытовые, нужды.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности введения ежегодных выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение было направлено правительству РФ. Доклад о продвижении в вопросе глава государства будет ожидать до 1 декабря 2024 года.