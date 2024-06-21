Депутат Лантратова призвала ввести выплату студенческого маткапитала на федеральном уровне

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести выплату студенческого маткапитала на федеральном уровне. Соответствующее обращение она направила на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, передает RT.

В письме парламентарий указала, что в апреле 2024 года депутаты Ивановской областной Думы поддержали законопроект о введении студенческого маткапитала. Благодаря этому студенческие семьи, где первый ребенок родился с 1 апреля 2024 года, помимо федерального маткапитала, смогут получить региональную выплату в размере 1 миллиона рублей.

По мнению Лантратовой, дополнительную выплату могли бы ввести для родителей ребенка, которые обучаются в вузах или колледжах и в которых матери еще не исполнилось 25 лет.

"С учетом изложенного прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть указанную инициативу по введению студенческого материнского капитала и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", – следует из обращения Лантратовой.

Ранее депутаты Госдумы предложили разрешить родителям тратить средства материнского капитала на покупку путевок в лагеря и санатории для их детей. Они пояснили, что инициатива станет хорошей поддержкой многодетных родителей, которым также требуется личное время для отдыха и восстановления.

