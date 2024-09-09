Путин поручил проработать вопрос выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности

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Владимир Путин поручил проработать возможность ежегодных выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение было направлено правительству России, оно опубликовано на сайте Кремля.

Доклад о продвижении в вопросе глава РФ будет ожидать до 1 декабря текущего года. Помимо этого, российский лидер поручил кабмину расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами. Отчет по этому указу должен быть представлен до 1 октября 2024-го.

В настоящее время право на ежемесячную льготу по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы имеют только родители и опекуны, а для других лиц установлена выплата в размере 1,2 тысячи рублей. Согласно поручению Путина, большие денежные средства должны получать все лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом, независимо от родства.

Кроме того, должна быть предусмотрена ежегодная индексация этих выплат не ниже уровня инфляции.

Ранее в России призвали расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей. Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что в него нужно включить время ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет.

Она напомнила, что, когда в семье растет большое количество детей, их воспитание может стать основным занятием матери на протяжении значительного количества лет, в связи с чем она не сможет полноценно работать.