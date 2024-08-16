Депутат Лантратова призвала расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить перечень нестраховых периодов для многодетных семей. По ее мнению, туда нужно включить время ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет, сообщает RT.

Обращаясь к главе Минтруда Антону Котякову, парламентарий напомнила, что, когда в семье растет большое количество детей, их воспитание может стать основным занятием матери на протяжении значительного количества лет, в связи с чем она не сможет полноценно работать. В то же время депутат назвала уход за ребенком серьезной и ответственной работой, в результатах которой заинтересованы не только сами родители, но и общество в целом.

Лантратова подчеркнула, что сегодня серьезным барьером для стимулирования многодетности являются действующие нормы пенсионного законодательства. Так, согласно статье 12 Федерального закона "О страховых пенсиях" в страховой стаж наряду с периодами работы засчитывается так называемый нестраховой период.

Речь идет о периоде ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Между тем во внимание не принимается ситуация, при которой родитель ухаживает одновременно за тремя и более малолетними детьми, добавила депутат.

По ее мнению, ухаживающему за детьми родителю крайне сложно выработать 15-летний стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости. Таким образом, по ее словам, женщина, решившая реализовать себя как мать и посвятившая свои молодые годы рождению и воспитанию детей, будет вынуждена при достижении предпенсионного возраста искать работу, чтобы ее не лишили страховой пенсии в пожилом возрасте.

Ранее сообщалось, что с 2025 года работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий. Ее будут повышать два раза в год – с 1 февраля и 1 апреля. Повышение коснется той суммы пенсии, которую человек получает на руки будучи трудоустроенным. Полностью проиндексированную пенсию за все годы выплатят только после увольнения.

