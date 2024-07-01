Экономист Зайнуллин назвал девять категорий россиян с правом на две пенсии

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Девять категорий россиян смогут получить сразу две пенсии в 2024 году, заявил в беседе с "Газетой.ру" кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин.

Так, по его словам, право на двойную пенсию имеют родители военнослужащих, которые погибли в период несения военной службы или в результате военной травмы после увольнения. Претендовать на это смогут также вдовы военных, которые умерли из-за травмы, полученной во время службы по призыву. При этом получать две пенсии женщина сможет только в том случае, если она не вступила в новый брак.

Кроме того, двойные выплаты могут получать нетрудоспособные члены семей граждан, которые пострадали от лучевой или иной болезни, приобретенной из-за радиационного воздействия катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта же мера распространяется на близких тех россиян, которые получили инвалидность во время ликвидации последствий аварии.

Также две пенсии полагаются членам семей погибших россиян, которые являлись космонавтами, и им самим – за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней. На тех же основаниях двойная пенсия может выплачиваться военнослужащим, прдставителям летно-испытательного состава и федеральным госслужащим.

"Существуют иные способы получить двойную пенсию. Например, гражданину обязаны выплачивать пенсию по старости и корпоративную пенсию, если его начальство осуществляло дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащий может претендовать на пенсию по старости и военную пенсию, если после увольнения со службы он устроится на гражданскую должность", – подчеркнул Зайнуллин.

Юристы ранее сообщали, что те россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, уже с 1 июля смогут получать повышенную пенсию. Размер доплаты составит 100% от фиксированной части, то есть 8 134 рубля 88 копеек в 2024 году. Эта мера также распространяется на тех пожилых россиян, которым оформили I группу инвалидности.