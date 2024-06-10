Юристы рассказали о новых льготах и условиях повышения пенсии в РФ с 1 июля

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Некоторым категориям граждан полагаются новые льготы и повышение пенсии с 1 июля. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на юристов Ирину Белову и Елену Кузнецову.

По словам Кузнецовой, будут пересчитаны страховые пенсии для тех, кто прекратил трудовую деятельность в июне. Их выплаты проиндексируют с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы. В свою очередь, гражданам, которым исполнилось 80 лет или получившим первую группу инвалидности в июне, пенсию повысят на 8 134 рубля.

Также станет проще рассчитать свое право на получение средств пенсионных накоплений, отметила Белова. Специалист объяснила, что раньше это право зависело от размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии.

"Для определения права на единовременную выплату полученную сумму умножали на 5%, сравнивали с рассчитанной суммой накопительной пенсии. Только потом определяли, имеет ли человек право получить свои пенсионные накопления единоразово, одной суммой, или будет получать ее частями", – добавила она.

Кроме того, по ее словам, для расчета необходимо было обращаться в Социальный фонд России. Белова уточнила, что с 1 июля средства со счета накоплений можно будет получить единовременно, если рассчитанный из них размер накопительной пенсии будет меньше 10% от размера прожиточного минимума пенсионера. Эксперт подчеркнула, что это позволит значительно упростить процесс.

Для пенсионеров предусмотрена еще одна льгота – возможность оплачивать без комиссии услуги ЖКХ, а также пени за несвоевременный платеж.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что индексация пенсий работающих пенсионеров коснется почти 7,8 миллиона граждан России. Он уточнил, что реализация данного проекта повлияет на уровень их заработной платы. Кроме того, министр подчеркнул, что его ведомство в кратчайшие сроки подготовит все необходимые документы.

