Голикова: в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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В Социальном фонде России достаточно средств, чтобы проиндексировать пенсии россиян, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Одно из самых ключевых для наших граждан – это возобновление (индексации. – Прим. ред.) пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Для людей это ожидаемое решение", – приводит ее высказывание "Интерфакс".

Голикова также в подчеркнула, что доходы стабильно поступают в Социальный фонд. Она отметила, что это позволит реализовать соответствующий проект с 1 февраля 2025-го, в соответствии с указанием президента России.

Кроме того, вице-премьер уточнила, что к подготовке соответствующего закона будут привлечены депутаты Госдумы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что индексация пенсий работающих пенсионеров коснется почти 7,8 миллиона граждан России. Он уточнил, что реализация данного проекта повлияет на уровень их заработной платы. Кроме того, министр подчеркнул, что его ведомство в кратчайшие сроки подготовит все необходимые для индексации документы.